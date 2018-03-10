Димитрис Прифтис: «К таким матчам приходится приспосабливаться»

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Баварией» (80:73) во втором матче одной четвертой финала Кубка Европы, отметив, как позитивно изменилась игра казанцев во второй половине встречи.

«Тяжелая игра, похожая на ту, что была в Мюнхене, если говорить об энергии и качестве. У нас было плохое отношение к игре в первой половине. Мы плохо играли на обеих половинах. Но во второй половине мы исправились – в первую очередь, поменяли свое мышление. Мы стали прессинговать, играть лучше в защите, давить по всей площадке. Это помогло в нападении, и мы нашли возможность забивать легкие мячи, особенно в быстрых отрывах. Благодарю игроков за вторую половину. Это должно быть основой нашей игры. Иначе мы не сможем соперничать с такими командами, как "Бавария". Предстоит матч в Мюнхене. Знаем, что будет трудно. Но приложим все усилия, сильно постараемся», – пообещал специалист.

Говоря о подготовке к матчу, наставник УНИКСа признался, что приходится приспосабливаться. «К таким матчам всегда недостаточно времени на подготовку. Ты анализируешь игру, вносишь коррективы. Обе команды находятся в равном положении. К таким матчам трудно подготовиться, приходится приспосабливаться, делать выводы из первого матча. В первом матче мы показали зонную защиту, и сейчас они оказались лучше готовы к зонной защите. Другая часть подготовки – психологическая. Мы были очень расстроены после первой игры. Сегодня мы показали, что можем конкурировать с "Баварией", несмотря на неважный результат первого матча. Но сегодня мы плохо попадали издали. Соперник много забивает из-под кольца, надо было это исправлять. В этом сила "Баварии". У них есть преимущество под кольцом, они на этом фокусируются», – констатировал он.

Разбирая действия соперника, Прифтис назвал игру немцев «правильной», а про своих игроков сказал только позитив. «"Бавария" – это прежде всего хорошо организованная команда с принципами, команда играет в правильный баскетбол. У них полный состав опытных исполнителей. Да, сегодня Букер хорошо забивал, но и все остальные у них могут забивать. Это очень хороший игрок, очень талантливый и одаренный. Но его очки – это результат кооперации всей команды. Он просто получает мяч и забивает, другие игроки создают преимущество в другом месте, и нам приходится его прикрывать. Это проблема, с которой мы не справились. Мне важнее, чтобы в нашей команде все забивали, как сегодня, это очень позитивный момент для нас. Смит долго не мог забить, но это мой основной игрок, он много раз нас вытаскивал. Всегда очень важно, чтобы в каждой игре в твоей команде был свой герой. Есть вещи, невидимые фанатами и даже тренерами, нужно смотреть видео. Вот сегодня очень полезно сыграли Шуховцов, Трушкин, Колесников. Они очень сильно помогли команде. Важно и дальше так продолжать. А Смита хочу поддержать: ну, не может он, Ласме, Колом бомбить в каждом матче! А Эджима заменил из-за фолов, которые он быстро нахватал», – объяснил главный тренер.

Отметил он и горячую поддержку трибун: «Особенно во второй половине мы чувствовали хорошую поддержку».

Про судейство, как его коллега из «Баварии» Саша Джорджевич, резко критиковавший арбитров, наставник УНИКСа говорить не стал. «Я не хочу попадать в эту ловушку и говорить о судьях. Но этот матч реально был тяжелым и для судей. По всей площадке шла жесткая борьба», – дипломатично отметил Прифтис.