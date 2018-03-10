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Губернатор Калифорнии подтвердил гибель захваченных в доме ветеранов заложников

10 марта 2018, 09:00

Захвативший заложников злоумышленник был участником программы для ветеранов с эмоциональными травмами, но затем был исключен из нее.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил смерть трех захваченных в заложники сотрудников дома ветеранов в Юнтвиле, передает РИА Новости.

О смерти заложников и захватившего их злоумышленника ранее со ссылкой на свои источники сообщил телеканал ABC.

Вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов в пятницу утром по местному времени. Расположенное в городе Юнтвиле учреждение является одним из самых крупных в Соединенных Штатах, отмечает РБК.

По информации местных СМИ, подозреваемый был участником программы для ветеранов боевых действий с эмоциональными травмами, однако затем был исключен из нее. Именно ее сотрудниками были женщины, которых он взял в заложники. 


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