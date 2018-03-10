Губернатор Калифорнии подтвердил гибель захваченных в доме ветеранов заложников

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил смерть трех захваченных в заложники сотрудников дома ветеранов в Юнтвиле, передает РИА Новости.

О смерти заложников и захватившего их злоумышленника ранее со ссылкой на свои источники сообщил телеканал ABC.

Вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов в пятницу утром по местному времени. Расположенное в городе Юнтвиле учреждение является одним из самых крупных в Соединенных Штатах, отмечает РБК.

По информации местных СМИ, подозреваемый был участником программы для ветеранов боевых действий с эмоциональными травмами, однако затем был исключен из нее. Именно ее сотрудниками были женщины, которых он взял в заложники.