Челнинские театры покажут в апреле три премьеры

(Набережные Челны, 10 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сразу несколько премьерных спектаклей покажут этой весной челнинские театры.

Русский драматический театр «Мастеровые» в следующем месяце покажет зрителям премьерную постановку «Дуры мы, дуры» заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики, главного режиссера Глазовского театра «Парафраз» Дамира Салимзянова. Женская мелодрама создана на основе десятков интервью с провинциальными женщинами, которые, имея рядом с собой мужчину, по сути, остаются одинокими и непонятыми. Но поскольку пьеса позиционируется как «женская сказка», то, скорее всего, истории этих дам будут иметь счастливый конец. Но об этом зрители узнают только после выпуска спектакля.

Набережночелнинский государственный татарский драматический театр в начале марта уже представил очередную премьеру сезона — «История одной любви» по пьесе известного татарского драматурга Туфана Миннуллина «Прощайте». Сейчас он готовит новую работу — спектакль «Ар яклар» по пьесе Ангизы Ишбулдиной «На кисельном берегу». Сюжет лирической комедии разворачивается в глухой башкирской деревне вокруг сбежавшего солдата, где родственники и соседи включаются в заварушку, затеянную горячим башкирским парнем. За эту работу драматург получила первую премию Международного конкурса пьес «Евразия» в номинации «Новая уральская драма». Спектакль ставит молодой режиссер Олег Киньзягулов. Зрители увидят спектакль в следующем месяце.

Кроме того, молодежный театр-студия «Ключ» готовит новый спектакль «Собака на сене». В его основу легла одноименная комедия испанского драматурга Лопе де Веги. Премьера ожидается также в апреле.