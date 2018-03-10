Фестиваль «Студенческая весна» завершился в Елабужском институте КФУ

(Елабуга, 10 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ закончились творческие вечера в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018». Завершили ежегодный смотр-конкурс творческих номеров будущие математики, юристы и психологи. За выход в финал боролись команды всех семи факультетов вуза.

Пародия на вирусное видео, театральные постановки, задорные песни и танцы – самые талантливые студенты каждую весну зажигают на главной сцене института. В этом году старт «Студвесне» дал техфак. Яркими танцами и необычной постановкой решили удивить зрителей в этом году студенты факультета иностранных языков. Кстати, с этого года здесь изучают и китайский язык.

В рамках фестиваля в Елабужском институте КФУ прошли три творческих вечера, в ходе которых отбирались лучшие номера. Их жители Елабуги увидят во Дворце культуры, где пройдет гала-концерт фестиваля.