Татарские звезды порадуют жителей Менделеевского района концертом

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Менделеевском районе 11 марта пройдет большой концерт с участием татарских исполнителей. Перед зрителями выступят зажигательный дуэт «Кыю кызлар», заслуженная артистка Гульшат Имамиева, Айрат Ганеев, Денис Хазиев.

Лауреат международных конкурсов и премий Айрат Ганеев поет на четырех языках, а его репертуар обширен – от татарской эстрады до классических произведений. Сейчас артист учится в Казанской консерватории.



Дуэт «Каю кызлар» сравнивают с «ВИА Грой», но солисткам по душе больше татарские певицы из «Зу-Ляй-Ля». Певицы считают, что «татарской эстраде не хватает раскованности, яркости, современности, местами даже откровенности». В своих песнях Рузиля Самигуллина и Линара Галимова-Батталова раскрывают проблемы, волнующие молодежь, и помнят о «необыкновенной мелодичности» татарской эстрадной музыки.



Выступления артистов проходят перед выборами. Их задача – сплотить народ и подарить хорошее настроение.



12 марта Спасский район посетят ансамбль танца «Сайдаш», лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс» Роберт Ямгуров, Альбина Латыпова, Оганнес Малхасян.



Концерты проходят при поддержке Министерства культуры РТ. Они продлятся до 14 марта.