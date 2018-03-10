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В IT-лицее КФУ пройдет олимпиада по программированию

10 марта 2018, 07:13

Участники олимпиады по информатике и программированию в течение пяти часов будут решать сложные задачи.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Олимпиада по информатике и программированию для учеников 5 — 11 классов пройдет 31 марта на базе IT-лицея КФУ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Участники олимпиады в течение пяти часов будут решать задачи, связанные с алгоритмами, структурами данных, теорией графов, обработкой текста. При этом можно использовать любой язык программирования. К участию приглашаются школьники из Татарстана и других российских регионов», — сказано в сообщении.

Участие в олимпиаде является бесплатным. Ребятам необходимо зарегистрироваться и пройти предварительное тестирование для распределения по группам и направлениям на сайте IT-лицея КФУ. Перед мероприятием с 26 по 30 марта на базе IT-лицея пройдут сборы по олимпиадному программированию, на которых детей научат находить решения сложных задач. Занятия проведут педагоги Казанского федерального университета.
 


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