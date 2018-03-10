Осужденных казанских колоний будут приучать к жизни на свободе

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). В исправительных колониях Казани появятся экспериментальные отряды по адаптации осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Вопрос об адаптации заключенных был поднят на круглом столе с участием помощника Премьер-министра РТ Дауфита Хамадишина, заместителя прокурора РТ Олега Даминова и руководства ведомства.

Первые отряды будут организованы в ИК 2 и ИК 19, рассчитаны они будут на 42 и 63 человека. Планируется, что с заключенными будет проводиться работа по благоустройству их жизни на свободе.

К адаптации будут допускать осужденных с примерным поведением, чьи личные дела планируется передать на условно-досрочное освобождение.