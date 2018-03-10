Татарстан стал первым выплачивающим зарплату имамам за работу в колониях регионом

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Татарстан стал первым регионом, где платят зарплату имамам за работу в колониях, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Оплату работы религиозных работников обсудили на совместном совещании руководства Духовного управления мусульман РТ и ФСИН региона. На мероприятии также были озвучены инициативы муфтията по сотрудничеству с исправительными учреждениями республики.

На обсуждение совместной работы были приглашены помощник начальника УФСИН России по РТ по работе с верующими Рафаиль Давлеев, советник муфтия по социальным вопросам и член Общественного совета при УФСИН России по РТ Илдар хазрат Баязитов и 11 имамов, которые регулярно навещают осужденных.

«Работа с мусульманами, отбывающими наказание в колониях — одна из приоритетных задач Муфтията. Я лично выезжаю в исправительные учреждения, встречаюсь с заключенными, читаю вагазы и отвечаю на их вопросы, чтобы наши единоверцы, допустившие ошибку, однажды вышли из заключения и смогли адаптироваться к жизни в нашем обществе и больше не сворачивали с законного пути. Пусть Всевышний простит их прегрешения», — рассказал Камиль хазрат.

Сегодня в стране отбывают наказание около 600 тысяч человек, 30 тысяч из этого числа — мусульмане. В татарстанских колониях содержатся полтысячи мусульман из 11 тысяч общего числа арестантов. При этом Татарстан находится в числе первых по стране в религиозной работе с арестантами.