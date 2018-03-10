Елабужским предприятиям нужны монтажники, врачи и инженеры

(Елабуга, 10 марта, « Татар-информ», Гульнара Салихова). На рынке труда Елабуги наиболее востребованными являются такие профессии, как монтажники, водители автомобиля, слесари, продавцы, техники. Кроме того, среди специалистов высока потребность в инженерных кадрах и врачах, сообщают в Центре занятости населения.

На 1 марта в Елабуге и Елабужском районе зарегистрировано 436 безработных (против 386 на 01.01.2018 г.). Уровень регистрируемой безработицы – 1 процент (на начало года – 0,96 процента) от численности экономически активного населения ЕМР. Как сообщают в Центре, продолжительность периода безработицы в среднем составляет 5 месяцев. Инвалиды пребывают в статусе безработных 6,5 месяцев, женщины – 4,7 месяцев, молодежь – 3,7 месяцев. Более 8 месяцев состоят на учете в качестве безработных 24 процента елабужан.

Доля безработных, потерявших работу в результате ликвидации организации или сокращения штата, составляет 12,4 процента, уволившихся по собственному желанию – 52,1 процента. Между тем, большая часть безработных – это женщины (56 процентов, мужчин – 44 процента). Среди представителей рабочих профессий в составе безработных преобладают водители, продавцы, повара, слесари. Из специалистов и служащих длительное время остаются невостребованными безработные граждане, ранее работавшие бухгалтерами, менеджерами, специалистами. Около 20 процентов безработных перед обращением в службу занятости занимались неквалифицированным трудом.

