Музейщиков Елабуги поблагодарили за популяризацию творческого наследия Цветаевой

(Елабуга, 10 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На имя министра культуры РТ пришло письмо из Ставропольского края от давнего друга Елабужского государственного музея-заповедника Вячеслава Головко, в котором он благодарит Министерство культуры РТ и коллектив ЕГМЗ за большую работу по сохранению памяти и популяризации творческого наследия М. И. Цветаевой. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В письме написаны слова благодарности за системную, творческую, исключительно плодотворную работу по сохранению памяти о великом поэте Марине Ивановне Цветаевой, нашедшей свой последний приют в городе Елабуге, за инновационную культурно-просветительскую деятельность, связанную с актуализацией Цветаевского литературного наследия в культурной жизни современной России.

«Значение такой масштабной работы для формирования российской идентичности, для общенационального, духовно-нравственного единства народов России трудно переоценить. Республика Татарстан вносит очень большой вклад в сохранение общероссийских и мировых культурных ценностей, в частности, в мировое цветаевоведение. Елабужский музей-заповедник, возглавляемый Гульзадой Ракиповной Руденко — неутомимым тружеником, человеком инициативным, творчески одаренным, превратил Елабугу в город-музей, являя собою яркий пример активизации роли культуры как фактора совершенствования человека и современного социума», — подписал письмо член Союза российских писателей Вячеслав Головко.

В 2017 году весь мир отмечал 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. В юбилейный год Елабужский музей-заповедник провел цикл мероприятий, посвященных творчеству и жизни поэта не только в Елабуге, но и в других городах России. Было проведено более 15 крупных мероприятий.