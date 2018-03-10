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Палеонтологи обнаружили одну из самых древних птиц на Земле

10 марта 2018, 01:08

Находка поможет понять эволюцию древнейших птиц, живших от 250 до 66 млн лет назад.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Палеонтологи обнаружили одну из самых древних ископаемых птиц в местечке Лас-Хояс неподалеку от города Куэнка (Испания), сообщает РИА Новости.

Возраст обнаруженной в известняковой окаменелости на мелководье находки — 127 миллионов лет. 

Ископаемый птенец принадлежит к роду энанциорнисов. Они были похожи на современных птиц, но имели зубы и когтистые пальцы на каждом крыле.

Найденный птенец от носа до хвоста чуть короче человеческого мизинца. Весил он всего 10 граммов. Умер птенец вскоре после того, как вылупился из яйца: палеонтологи полагают, что он выпал из гнезда, при этом упав в море.

Находка уникальна тем, что ископаемые птицы данного хронологического периода встречаются редко, а их птенцы — еще реже. Поэтому ученые считают, что найденный энанциорнис поможет им разобраться в эволюции древнейших птиц, населявших Землю от 250 до 66 миллионов лет назад. С помощью найденной окаменелости можно, например, разрешить давний спор палеонтологов о том, когда и для чего у птиц появились перья.

Статья о находке опубликована в журнале Nature Communications. 


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