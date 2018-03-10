В 2018 году в Татарстане построят десять общеобразовательных школ

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В 2018 году в Татарстане планируют построить десять общеобразовательных учреждений на общую сумму около 6,05 млрд рублей.

В 2018 году строительство общеобразовательных учреждений запланировано в жилых комплексах «Соловьиная роща», «Салават Купере» и «Светлая долина». Кроме того, школы появятся в Елабуге, Набережных Челнах, Чистополе, Агрызском, Лаишевском и Нижнекамском районах.

В период с 2011 по 2017 год в республике построили 42 школы, объем финансирования составил 11,79 млрд рублей. Так, в 2017 году появились новые школы в Казани, Набережных Челнах, Арском, Высокогорском и Ютазинском районах, на их строительство потратили 4,34 млрд рублей.