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В 2018 году в Татарстане построят десять общеобразовательных школ

10 марта 2018, 08:00

В 2018 году в Татарстане построят десять общеобразовательных школ На строительство образовательных учреждений в республике потратят около 6,05 млрд рублей.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В 2018 году в Татарстане планируют построить десять общеобразовательных учреждений на общую сумму около 6,05 млрд рублей. 

В 2018 году строительство общеобразовательных учреждений запланировано в жилых комплексах «Соловьиная роща», «Салават Купере» и «Светлая долина». Кроме того, школы появятся в Елабуге, Набережных Челнах, Чистополе, Агрызском, Лаишевском и Нижнекамском районах.

В период с 2011 по 2017 год в республике построили 42 школы, объем финансирования составил 11,79 млрд рублей. Так, в 2017 году появились новые школы в Казани, Набережных Челнах, Арском, Высокогорском и Ютазинском районах, на их строительство потратили 4,34 млрд рублей.

 


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