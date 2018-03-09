Минстрой РТ: «SIYUM примет решение о международном конкурсе застройки берегов Казани»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев в частной беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» сообщил, что итогом I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM, который открылся сегодня в Казани, станет в том числе решение о проведении в столице РТ осенью 2018 года Международного архитектурного фестиваля «Экоберег». Конкурсной частью этого мероприятия, в свою очередь, будет разработка проектов развития территории Казани, граничащей с акваторией Волги.

«Предложения и документы о Международном архитектурном фестивале по развитию прибрежных территорий „Эко-берег“ переданы на рассмотрение Президенту РТ Рустаму Минниханову. Пока решения по этому вопросу нет, но я думаю, что оно войдет одним из пунктов в резолюцию I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM. Ориентировочно с 1 апреля по 1 мая мы планируем организовать прием заявок на участие в конкурсной части фестиваля, с июня по август претенденты смогут работать над задачей, а где-то в середине сентября мы проведем сам фестиваль и назовем имена победителей», — сказал Владимир Кудряшев.

Профессиональному архитектурному сообществу и общественности Казани о намерении провести в столице РТ фестиваль «Эко-берег» стало известно еще в декабре. Тогда в КГАСУ с участием президента Союза архитекторов России и также Владимира Кудряшева и др. экспертов в области архитектуры состоялась презентация проекта и знакомство с его концепцией.

Свою историю архитектурный конкурс начал еще в 2010 году, с тех пор традиционно год от года меняет место проведения. За это время в нем приняли участие архитекторы более 35 стран, включая Канаду, Китай и Лаос. В прошлом году фестиваль «Эко-берег» проходил в Нижнем Новгороде, где перед участниками стояла задача вовлечения в активную жизнь города промышленной территории так называемой Стрелки — местности, образуемой на слиянии Волги и Оки.

Инициаторы проведения фестиваля в Казани предлагают взять в качестве основы для конкурса в 2018 году набережную реки Волги вдоль железнодорожного вокзала до Ленинской дамбы. При этом они подчеркнули, что Казань была выбрана местом проведения мероприятия в 2018 году из нескольких претендентов, в том числе городов Италии и Сербии.

Площадь проектируемого участка, как ожидается, составит 120 га, протяженность береговой линии — около 19 км. Помимо прочего участникам необходимо будет обеспечить свободный доступ горожан к береговой линии.