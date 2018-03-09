Главный тренер «Баварии»: «Тяжелый вечер»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Баварии» Саша Джорджевич прокомментировал матч с УНИКСом.

«Тяжелый вечер. На старте четвертьфинальной серии мы как хозяева испытываем большой прессинг. Независимо от итогового результата, этот пресс чувствовался нашими игроками физически и ментально, особенно в первой половине. Да, у нас не шли трехочковые, так получилось едва ли не впервые за последние годы, мы ничего не могли с этим поделать. Как бы то ни было, мы сражались в защите, пытались найти свою игру. В какой-то момент мы повели 10 очков, но Казань быстро ликвидировала это отрыв за счет дальних бросков. УНИКС — отличная бросающая команда, они сумели сократить отрыв до 3-4 очков. Лучич провел отличный матч, он растет с каждым днем, это очень важно. И наши „большие“ проделали хорошую работу. Что Бартель, что Букер, что Зибрес, прежде всего, в защите. Но еще ничего не закончилось, нужно будет играть в пятницу. У нас короткая память, забудем, что выиграли. Мы должны идти и побеждать, как мы делаем это на протяжении всего сезона с любым соперником», — сказал Джорджевич.