Димитрис Прифтис: «Это был трудный матч»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал матч с «Баварией».

«Поздравляю „Баварию“. Это был трудный матч. В первой половине мы атаковали на том уровне, на котором хотели, и это позволило нам удержаться на плаву. К сожалению, во второй половине мы ужасно защищались. Несмотря на то, что у нас было не так много потерь, было преимущество в подборах в нападении, и мы неплохо атаковали из-за дуги. Мы проиграли из-за двухочковых бросков „Баварии“. Они набрали много очков в проходе, скидывая мяч у нас за спинами. Это нужно проконтролировать. Обе команды должны подготовиться к следующему матчу, провести работу над ошибками и внести корректировки, ждем „Баварию“ через три дня в Казани», — сказал Прифтис.