УНИКС взял реванш у «Баварии»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В ответном матче 1/4 финала Кубка Европы с «Баварией» на родном паркете «Баскет-холла» казанский УНИКС победил «Баварию» со счетом 80:73 и сравнял счет в серии, 1-1. Решающий матч пройдет в Мюнхене 14 марта.

Редкий случай для еврокубка, поддержать «Баварию» в «Баскет-холл» приехало несколько поклонников немецкой команды со своими дудками, а одна фрау пришла на игру в чисто баварском национальном костюме.

Сегодняшний матч казанцы начали в непривычном составе: Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит, Трентон Локетт и Андрей Кощеев. Следствие уроков, полученных в Мюнхене. И первый же мяч хозяева в лице Ласме забили из-под кольца. Что никак не получалось в первой встрече. А гости свои первые очки набрали через две с половиной минуты после начала матча, 7:2. Но баварцы быстро освоились, Девин Букер забил с фолом в середине четверти, 10:9. А вскоре «треху» забил Регги Реддинг, 12:12. Вступают в игру Мелвин Эджим, Антон Понкрашов и Морис Ндур. Владимир Лучич и вовсе выводит «Баварию» вперед, 14:16. Не летят у хозяев трехочковые, 4 попытки и все мимо, гости при таком же количестве разок попали. Так и проиграли стартовую десятиминутку, 16:22.

С началом второй четверти в игру вступают Данило Анджушич и Евгений Колесников. Но игра не меняется, немцы уверенно попадают с любой дистанции, 22:31. Вышел на замену Григорий Шуховцов, но гости выдут уже 10 очков, 26:36 Лучич с фолом забил за 3-39 до большого перерыва. Тренерский штаб УНИКС использует всех заявленных на матч, Владислав Трушкин меняет разнервничавшегося Эджима, 28:38. На счету Букера уже 17 очков, 28:40. Казанцы по-прежнему никак не могут забить из-за дуги, восемь попыток, все мимо. И подбор проигрываем, 15-16. Это два ключевых момента, да и средние броски залетают через раз, 10 из 21, против 13 из 20 у гостей. Счет 30:40.

Наконец в дебюте третьей четверти Колома забивает первую хозяйскую «треху». Эджим вторую, 36:40. Вот только «Бавария» очень быстро вернула казанцев на дистанцию в 10 очков, 36:46. Однако защита УНИКСа стала работать очень жестко, и как результат, счет — 44:46, рывок 8-0 в середине периода. Эджим зажигает, сначала канадец роняет рекламный электронный щит прямо на запасных «Баварии». А потом после своего перехвата убегает и сравнивает счет, 48:48 за 2-47 до последнего перерыва. Наконец за минуту до перерыва Трушкин добавляет из-под кольца, 52:50. УНИКС выигрывает четверть со счетом 24-12, на табло 54:52. Еще и подбор хозяева стали выигрывать, 26-22.

Как и следовало ожидать, последняя четверть выдалась «жаркой». Ласме из-под кольца доводит преимущество УНИКса до 5 очков, 61:56. Колесников забивает из-за дуги, 64:58. Но в пассиве Ндура, Ласме и Эджима по 4 фола. Зато Смит наконец-то попал издали, 71:63 за три минуты до конца. Немцы уже спешат, бьют издали, пока все мимо. А Локетт и Ласме отодвигают «Баварию» на приличную дистанцию 10 очков, 75:65, играть осталось 77 секунд. А за 68 секунд уже 75:69. Пятый фол Ласме за 34 секунды, «Бавария» бьет штрафные без единого промаха, 75:71. Есть реванш. Сыграем еще раз в Мюнхене.

Счет в серии до двух побед стал 1-1, решающий матч пройдет в Мюнхене 14 марта.

УНИКС (Казань, Россия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 80:73 (16:22, 14:18, 24:12, 26:21). Самые результативные: УНИКС — Эджим (13), Локетт (14), Колом (15), Ласме (12); «Бавария» — Букер (29), Лучич (10).