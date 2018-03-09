В Минфине США сообщили о работе по оказанию давления на Россию

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Минфин США планирует продолжать давление на Россию, а «кремлевский доклад» использовать, чтобы разработать очередные санкции. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.

«Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию», — заявила Манделкер во время выступления в Атлантическом совете.

Причинами подобной политики являются ситуация на Украине, воссоединение Крыма с Россией, а также «вмешательство» в выборы США, сказала она.

Министерство в конце января представило список «политиков высокого ранга и олигархов», а его анализ будет использован «при подготовке будущих санкций», напомнила замминистра.

2 марта Президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.