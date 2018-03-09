Актрису Глафиру Тарханову не пустили на борт самолета

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актриса Глафира Тарханова была вынуждена задержаться в Ульяновске из-за путаницы с билетами. Об этом артистка сообщила в своем Instagram`e.



По ее словам, и в век технологий случается, что «система зависает». «Кого не пустили в самолет – это мы! 8 Марта – праздник! Ура! Всех с праздником! Путаница в билетах… Ульяновск не отпускает... Но не волнуйтесь: к спектаклю в Красногорске успеем, надеюсь, вернуться. Остальные улетели, их успели впихнуть. Когда подаешь паспорт первой, есть вероятность оказаться в кучке паспортов в самом низу, система зависла... Праздник!» – написала актриса.



Глафира Тарханова – мама четверых сыновей. В 2017 году ее не пустили на рейс из Греции в Москву из-за позднего срока беременности: не каждый авиаперевозчик рискует брать таких пассажирок на борт.

Актриса сыграла роль Даши в «Изменах», Насти Громовой в киносериале «Громовы» и Марины в многосерийном фильме «Год в Тоскане».