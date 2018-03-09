Донбасский водитель автобуса назвал украинский язык «козьим»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Водитель автобуса «Мариуполь-Святогорск» отказался говорить с пассажирами по-украински и назвал этот язык «козьим». Об этом свидетель инцидента Алексей Афонин написал на своей странице в Facebook .

Находившийся за рулем автобуса Александр Пономарев заявил, что в салоне «должен звучать единственно нормальный язык — русский», а «козьего языка» он не понимает, написал Афонин.

Один из пассажиров, который оказался сотрудником СБУ, вызвал водителя в ведомство.

«Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ждет его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ...с вещами (переписал его данные, взял номер телефона)», — говорится в сообщении в социальной сети.