Гумконвой вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска в Мухайям Аль-Вафедине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Владимира Золотухина.

«Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин», — сообщил Золотухин.

9 марта в Восточную Гуту прибыл гумконвой из 15 машин международных гуманитарных организаций.