Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика, Общество, Актуальная урбанистика Татарстана

Главу Минстроя РФ на форуме SIYUM в Казани привлек проект типового благоустройства дворов

9 марта 2018, 21:40 , Фото: president.tatarstan.ru

Главу Минстроя РФ на форуме SIYUM в Казани привлек проект типового благоустройства дворов Михаил Мень похвалил студентов КГАСУ за разработку актуальной темы современной архитектуры, которая может стать основой для повсеместного применения.
На форуме Siyum анонсировали принятие закона об архитектуре
Участники форума Siyum представили Президенту РТ взгляд на будущее архитектуры
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Михаил Мень вручил Рустаму Минниханову почетный знак Минстроя России
На обустройство общественных пространств регионы-доноры могут получить 5 млрд рублей

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на I Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM, который открылся сегодня в Казани, заинтересовался проектной разработкой студентов КГАСУ, предложивших для благоустройства и оснащения дворов в Набережных Челнах применять типовые комплектуемые модули. Об этом по итогам знакомства главы ведомства, а также Президента РТ с проектными предложениями КГАСУ в интервью ИА «Татар-информ» рассказала директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина.

Как пояснила собеседница, Михаил Мень похвалил инициативу студентов в разработке такой актуальной задачи современной архитектуры, как благоустройство дворов. К слову, в своем выступлении по итогам форсайт-сессии о перспективах развития различных направлений архитектуры и градостроительства российский министр особо отметил, что на эти цели в 2018 году из бюджета дополнительно выделено 5 млрд рублей.

Разработка студентов КГАСУ, как и любое типовое предложение, удешевляет задачу, в данном случае при благоустройстве дворов, и в то же время эти эстетически привлекательные и при этом комбинируемые матрицы способны сделать пространство для жителей более уютным и востребованным. Из них можно комплектовать «наборы» для разных возрастов, используя в том числе различные материалы и цветовые решения.

«Любым типовым решениям в основном всегда рады, а мы, в свою очередь, понимаем в таких случаях, что решаем некие социальные задачи. Так, например, нашими же студентами предлагается разрешить проблему нехватки парковочных мест во дворах организацией внутри этого пространства одностороннего движения. Заезд только с одной стороны позволит организовать допместа для парковки, при этом без ущерба для детских и спротивных площадок во дворе и зеленой зоны», — пояснила Карина Набиуллина.

Также она подчеркнула, что форум не зря носит название инвестиционного. Представив на стендах несколько масштабных и социально значимых проектов КГАСУ по развитию целых территорий татарстанских городов, в первый же день SIYUM архитекторы заинтересовали иностранных инвесторов. Так, арабская компания Dubai FDI была поражена тем, что крупные проекты, которые подчас трудно реализовать в рамках муниципалитета, выполнены архитекторами-студентами. Имея представительство в Казани, компания предложила продолжить диалог за рамками форума.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter