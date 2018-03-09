Главу Минстроя РФ на форуме SIYUM в Казани привлек проект типового благоустройства дворов

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на I Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM, который открылся сегодня в Казани, заинтересовался проектной разработкой студентов КГАСУ, предложивших для благоустройства и оснащения дворов в Набережных Челнах применять типовые комплектуемые модули. Об этом по итогам знакомства главы ведомства, а также Президента РТ с проектными предложениями КГАСУ в интервью ИА «Татар-информ» рассказала директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина.

Как пояснила собеседница, Михаил Мень похвалил инициативу студентов в разработке такой актуальной задачи современной архитектуры, как благоустройство дворов. К слову, в своем выступлении по итогам форсайт-сессии о перспективах развития различных направлений архитектуры и градостроительства российский министр особо отметил, что на эти цели в 2018 году из бюджета дополнительно выделено 5 млрд рублей.

Разработка студентов КГАСУ, как и любое типовое предложение, удешевляет задачу, в данном случае при благоустройстве дворов, и в то же время эти эстетически привлекательные и при этом комбинируемые матрицы способны сделать пространство для жителей более уютным и востребованным. Из них можно комплектовать «наборы» для разных возрастов, используя в том числе различные материалы и цветовые решения.

«Любым типовым решениям в основном всегда рады, а мы, в свою очередь, понимаем в таких случаях, что решаем некие социальные задачи. Так, например, нашими же студентами предлагается разрешить проблему нехватки парковочных мест во дворах организацией внутри этого пространства одностороннего движения. Заезд только с одной стороны позволит организовать допместа для парковки, при этом без ущерба для детских и спротивных площадок во дворе и зеленой зоны», — пояснила Карина Набиуллина.

Также она подчеркнула, что форум не зря носит название инвестиционного. Представив на стендах несколько масштабных и социально значимых проектов КГАСУ по развитию целых территорий татарстанских городов, в первый же день SIYUM архитекторы заинтересовали иностранных инвесторов. Так, арабская компания Dubai FDI была поражена тем, что крупные проекты, которые подчас трудно реализовать в рамках муниципалитета, выполнены архитекторами-студентами. Имея представительство в Казани, компания предложила продолжить диалог за рамками форума.