Дерипаска разоблачил «российскую тему» в американской политике

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Разговоры о «вмешательстве» России в американские выборы являются примером лживых и циничных манипуляций внутри политического процесса в США, заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он написал в статье, опубликованной на портале The Daily Caller.

«Технологии и распад журналистики фактов позволили удивительно небольшой группе людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения», — написал Дерипаска и заметил, что лично знаком с этой группой людей: глубоким теневым государством, среди которых предприниматели, чиновники из правительства, а также члены разведсообщества, которые манипулируют общественным мнением.

Их мотивация состоит в том, чтобы превращать неудобную реальность в желаемую ради власти и военно-промышленных коммерческих интересов, считает он.

Прежде чем их амбиции выросли до нынешнего пересмотра результатов выборов Президента США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других, сказал Дерипаска.

Различные роли и сюжетные линии, которые они создавали для меня, были внутренне непоследовательны, но их авторы следовали сценарию фильма «Хвост виляет собакой» — «нам не нужно, чтобы это было правдой, достаточно будет отвлечь внимание», заметил бизнесмен.

Манипуляции в медиа на «российскую тему» финансирует «группа миллиардеров из Кремниевой долины», а также американский финансист Джордж Сорос, рассказал он.