Глава ДНР отреагировал на задержание Рубана на Украине

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко встречался с Владимиром Рубаном только по вопросам обмена пленными, причем это было давно. Такое заявление Захарченко по поводу ситуации с задержанием главы украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана опубликовано на официальном сайте ДНР.

«Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — заметил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что глава СБУ Василий Грицак обвинил руководителей ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в том, что они участвовали в подготовке терактов в Киеве вместе с Рубаном.