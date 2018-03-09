Следственный комитет начал проверку после гибели детей при пожаре в Марий Эл

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух детей в результате пожара в Медведевском районе Марий Эл. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.

Два тела были обнаружены по окончании тушения пожара в одной из деревень, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Марий Эл», — говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в комитете.