Скончался народный артист Татарстана Анас Галиуллин

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Народный артист Татарстана Анас Галиуллин скончался на 78-м году жизни. Артист ушел из жизни сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

«Театральная общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату», — говорится в сообщении театра.

Анас Галиуллин родился 14 декабря 1940 года в деревне Чувашский Брод Алькеевского района ТАССР. В 1962 году окончил Елабужское культпросветучилище и в том же году был принят в Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Первый успех артисту принесли роли Юлдуз («Седые волосы матери»), Антонио («День рождения Терезы»), Фарита («Твоя песня»), Миши («Палата»), Халила («Фундамент»). В последующей карьере он передал на сцене неповторимые образы, такие, как Маклер («Хаджи эфенди женится!» Ш. Камала), Шишкин («Мещане» М. Горького), Симеон («Любовь под вязами» Ю. О'Нила), председатель («Мы парни деревенские» Т. Миннуллина) и много других.

Анас Галиуллин долгие годы являлся председателем профкома коллектива. Около 20 лет он работал руководителем драматического кружка в одной из школ Приволжского района Казани.

«Коллектив Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о талантливом артисте навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщается в релизе театра.

Прощание с артистом состоится 12 марта в 10.00, в здании театра Тинчурина.