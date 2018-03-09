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Олеся Балтусова: «Форум SIYUM доносит до правительства проблемы современных городов»

9 марта 2018, 21:01 , Фото: president.tatarstan.ru

Олеся Балтусова: «Форум SIYUM доносит до правительства проблемы современных городов» Помощник Президента РТ заявила о необходимости предметного диалога с властью об аспектах архитектуры выразила надежду, что форум станет ежегодным.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова в беседе с корреспондетом ИА «Татар-информ» выразила надежду на то, что Международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM, который впервые стартовал сегодня в Казани, станет ежегодным мероприятием и будет способствовать донесению до правительства реальных разносторонних архитектурных проблем и задач современных городов.

«В России проходит много подобных мероприятий, конференций и форумов по архитектуре, но все они узконаправленные: у Министерства строительства свои, у Министерства культуры свои, у градозащитников и хранителей наследия тоже свои. И на каждом из них, по сути, участники по верхам успевают обозначить лишь тренды, которые лежат на поверхности, то есть не предметные проблемы и задачи. Форум SIYUM, как вы сегодня видели, объединяет самые разные направления архитектуры, градостроения и дизайна. Это глобальное мероприятие, на котором все они должны встречаться и пересекаться. Сегодня мы понимаем, что девелоперы должны говорить с охранниками наследия, дизайнеры с проектировщиками городских пространств, планировщиками с архитекторами и т.д.», — сказала Олеся Балтусова.

Пленарное заседание I Международного Инвестиционного Форума Архитектуры и Дизайна SIYUM.

Также она подчеркнула, что подобное общение разных групп специалистов в области архитектуры, строительства, дизайна и представителей власти и бизнеса, особенно при таком мощном модерировании (Святослав Мурунов, Сергей Маяренков, Андрей Бобыкин, Николай Шумаков и др.), которое организовано на I Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM, наконец будет иметь реальный результат, который давно так необходим в этой области.

«А еще очень нужны хорошие кадры, преференции для бизнеса и инвесторов, например, в области охраны культурного наследия и т.д. Поэтому обязательно нужно такие форумы делать, чтобы правительство нас услышало и сделало выводы», — резюмировала Балтусова.

Пленарное заседание I Международного Инвестиционного Форума Архитектуры и Дизайна SIYUM.

Сегодня участники форума SIYUM во время форсайт-сессии в течение часа работали по 8 актуальным направлениям архитектуры и градостроительства, а затем тезисно представили Президенту РТ Рустаму Минниханову и министру строительства России Михаилу Меню свой взгляд на развитие каждой из областей отрасли. 


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