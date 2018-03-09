Сенаторы США призвали Госдеп начать срочные переговоры с РФ по стратегической стабильности

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Американские сенаторы направили госсекретарю США Рексу Тиллерсону письмо, в котором призвали Белый дом срочно начать переговоры с Москвой и приложить усилия для повышения прозрачности нестратегического ядерного вооружения России. Об этом сообщает Russia Today.

Сенаторы обеспокоены недавними заявлениями Президента России Владимира Путина о новом арсенале страны. А именно, словами Путина о том, что за нападением на Россию или ее союзников последует мгновенный ответ.

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором представил новейшее вооружение России.