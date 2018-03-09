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Политика

Сенаторы США призвали Госдеп начать срочные переговоры с РФ по стратегической стабильности

9 марта 2018, 20:18

Американские сенаторы обеспокоены недавними заявлениями Президента России Владимира Путина о новом арсенале страны.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Американские сенаторы направили госсекретарю США Рексу Тиллерсону письмо, в котором призвали Белый дом срочно начать переговоры с Москвой и приложить усилия для повышения прозрачности нестратегического ядерного вооружения России. Об этом сообщает Russia Today.

Сенаторы обеспокоены недавними заявлениями Президента России Владимира Путина о новом арсенале страны. А именно, словами Путина о том, что за нападением на Россию или ее союзников последует мгновенный ответ. 

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором представил новейшее вооружение России.


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