Глава избиркома Польши будет наблюдателем на выборах Президента России

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Председатель Государственной избирательной комиссии Польши Войцех Гермелиньский будет наблюдателем на выборах Президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ комиссии.

«Председатель Государственной избирательной комиссии получил письмо с приглашением ознакомиться с ходом выборов в России, приглашение было принято», — говорится в заявлении избиркома Польши.

Ранее сообщалось, что на российские выборы приедут 111 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.