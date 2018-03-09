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Глава избиркома Польши будет наблюдателем на выборах Президента России

9 марта 2018, 20:04

На российские выборы приедут 111 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Председатель Государственной избирательной комиссии Польши Войцех Гермелиньский будет наблюдателем на выборах Президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ комиссии.

«Председатель Государственной избирательной комиссии получил письмо с приглашением ознакомиться с ходом выборов в России, приглашение было принято», — говорится в заявлении избиркома Польши. 

Ранее сообщалось, что на российские выборы приедут 111 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.


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