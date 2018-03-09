Руководителя ДНР обвинили в причастности к подготовке терактов в Киеве

(Казань,9 марта, «Татар-информ»). Руководители самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и Александр Тимофеев были причастны к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на «112 Украина».

«Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами ДНР Захарченко и Тимофеевым и другими особами, спланировал конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева», — сказал Грицак.

Ранее сообщалось, что Рубана подозревают в подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко и в подготовке теракта в правительственном квартале.

Порошенко поручил главе СБУ лично проконтролировать ход дела задержанного Владимира Рубана.