Депутата Верховной Рады избили во время протеста в Киеве

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Народный депутат Верховной Рады Юрий Левченко от националистической партии «Свобода» был избит во время акции протеста в Киеве. Об этом депутат Киевсовета Святослав Кунтяк сообщил на своей странице в Facebook.

Левченко избили сторонники мэра Киева Виталия Кличко, написал Кунтяк. В полиции сообщили, что конфликт инициировали Кунтяк и Левченко, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в технику, демонтирующую незаконно построенные гаражи, пишут «Известия».

«В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — сообщили в правоохранительных органах.

Сегодня порядка 200 сторонников бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на митинг в парке имени Тараса Шевченко в Киеве с требованием отставки Президента Украины Петра Порошенко.