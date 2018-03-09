Военные помогут Скотланд-Ярду расследовать отравление экс-полковника ГРУ

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Для помощи Сконтанд-Ярду в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Британии направят военных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

«Силы, занимающиеся противодействием терроризму, запросили помощь военных, чтобы убрать несколько транспортных средств и объектов с места происшествия в Солсбери», — заявили в британской полиции.

Отмечается, что «военные будут оказывать содействие на протяжении всего расследования».

Бывший полковник ГРУ и его дочь были найдены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас оба находятся в состоянии комы.

Ранее сообщалось, что Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Британию.