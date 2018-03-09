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Экономика и финансы

Еврокомиссия планирует выделить Украине до одного млрд евро

9 марта 2018, 18:36

Выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, которые направлены на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике».
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Еврокомиссия предложила выделить Украине до 1 млрд евро финансовой помощи для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление ЕК.

Предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.

«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», — следует из заявления Еврокомиссии.

Выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, которые направлены на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике», отметили в ЕК.


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