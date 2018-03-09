В казанском поселке Юдино пройдет лыжный марафон

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 11 марта в 9:00 на юдинском стадионе «Локомотив» пройдут главные забеги Казанского лыжного марафона. Этот старт станет заключительным крупным соревнованием для профессионалов и любителей лыжного спорта республики. Завтра, 10 марта, начнется регистрация участников гонки. Лыжникам будет предоставлена возможность ознакомиться с трассой, также завтра пройдут семейные гонки.

Среди почетных гостей марафона Николай Зимятов — четырехкратный олимпийский чемпион (1980), серебряный призер Олимпийских Игр 1984. Восьмикратный чемпион СССР, и трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1982), заслуженный тренер России Александр Завьялов. Легенды советских лыж, а также звезды российского этапа лыжного спорта: Евгений Дементьев — олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, серебряный призер в лыжном марафоне на 50 километров, серебряный призер чемпионата мира в Саппоро в 2007 году в эстафетной гонке 4×10 км, бронзовый призер чемпионата мира в Оберстдорфе в 2005 году в эстафетной гонке 4×10 км, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров, биатлонистка Ульяна Кайшева, и, конечно же, Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Валерьевна Вяльбе, звезда и советских и российских лыж.

51-й казанский лыжный марафон проходит в дни празднования Международного женского дня. Так как многие иногородние участники приедут на казанский старт с семьями и друзьями, в нынешнем году им будет предоставлена возможность стартовать 10 марта в 10:00 в «Гонке в юбках». Предусмотрено, что именно 10 марта все участники предстоящих стартов смогут получить номера участников, пройдут необходимую процедуру чипования лыж, и в полдень все желающие смогут пробежать гонку в юбках. Условий для участников два: быть представительницами прекрасного пола и выйти на старт в юбке. Понятно, что это будет мероприятие из разряда развлекательных, старт по стадиону предусматривает не более двух кругов, порядка 800 метров дистанции, но в целом этот забег запомнится не меньше, чем основной, марафонский. Тем самым отметят и юбилей — 100-летие казанского поселка Юдино.

50 лет назад, 24 марта 1968 года в сосновом бору возле железнодорожного переезда, около озера Лебяжье был дан старт первому лыжному марафону на приз Казанского государственного педагогического института. В 1968 году Казанский государственный педагогический институт отмечал свое 50-летие. Решением ректора института каждому факультету было рекомендовано отметить эту знаменательную дату крупными республиканскими и всесоюзными мероприятиями.

Казанский лыжный марафон, вернувший накануне своего 50-летия внимание сильных мира сего, вошел в число российских лыжных марафонов, серии Russia Loppet. Этому способствовала и солидная история проведения стартов в Казани, которая уступает только лыжным марафонам в Красногорске и Тольятти.

Итак, в воскресенье, в 9:00 на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино — старт на 5 км. Стартуют министры РТ, главы администраций городов и районов РТ, ветераны лыжного спорта.