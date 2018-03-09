Вытирала тряпкой лицо: Анна Хилькевич уволила пятую няню со скандалом

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в ситкоме «Универ. Новая общага», со скандалом уволила няню своей двухлетней дочери Арианны, пишет «СтарХит».



Причем воспитатель девочки был пятым по счету. Однако, как оказалось, женщина не только врала Анне, но и подвергала жизнь Арианны опасности. «Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку», — рассказывает Хилькевич.



Кроме этого, воспитатель перебегала дорогу с ребенком на руках в неположенных местах, где часто случаются аварии.



Поведение женщины привело актрису в ярость, и она выгнала воспитателя со скандалом. Сейчас у Арианны шестой по счету воспитатель. По словам Хилькевич, главное правило при выборе нянь – она должна быть умной.