Рустам Минниханов о развитии Казани: Десять лет назад мы об этом даже не думали

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За последние годы столица Татарстана преобразилась до неузнаваемости благодаря развитию общественных пространств. Об этом заявил сегодня на первом международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM в Казани Президент РТ Рустам Минниханов. Лидер республики принял участие в форсайт-сессии «Тренды архитектуры и дизайна, новые вызовы и стремления» в ГТРК «Корстон».

«Растет качество жизни, у людей появляется потребность в пространствах, скверах и парках. Десять лет назад мы об этом даже не думали. Растет потребность в профессиональных кадрах. В последние годы сильно преображается столица Татарстана. Темы развития дворов и общественных пространств очень важны. Население позитивно отзывается обо всех происходящих изменениях — реконструкции набережных, благоустройстве парков. Мы должны активно привлекать опыт зарубежных партнеров, изучать накопленный опыт в стране», — сказал Президент РТ.

Главе региона на сессии было представлено восемь презентаций: управление развитием городов, развитие исторического наследия, городской архитектуры, среды и общественных пространств, индустрии дизайна, гостеприимства, городских и профессиональных сообществ. Так, архитектор и партнер компании Orange Architects Патрик Мейерс рассказал о развитии городской среды и общественных пространств.

«Важна ответственность граждан за будущее. При этом необходимо помнить о воплощении инновационных решений. То, как сами люди воспринимают свой город, очень важно для определения его идентичности. Важно создавать ключевые аспекты городского мастер-плана. В России у меня сложилось такое впечатление, что здесь люди мечтают о достижении наивысших идеалов», — сказал участник SIYUM.

О развитии индустрии дизайна рассказал президент международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин. Он отметил, что дизайнерам необходимо выстраивать диалог с государством, поскольку специалисты стремятся изменить окружающую среду для человека. И еще один интересный факт: 70 процентов дизайнеров международной ассоциации сейчас успешно работают за рубежом. А это значит, что нужно заинтересовывать квалифицированных специалистов в работе на территории России.

«Никакого дизайна без новейших технологий быть не может, это его составная часть. Мы сегодня обсуждали, как дизайнеры представляют будущее. В ходе дискуссии пришли к одному выводу: все, что делается, делается во имя человека, для создания его комфортной среды пребывания», — сказал эксперт.

Главный архитектор Барселоны в 2011-2015 годах и сооснователь Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярт отметил, что в России накоплен громадный потенциал в области архитектуры и дизайна. Он считает, что Казань может соревноваться в данном вопросе с ведущими городами мира.

«Мы должны развивать дискуссии между городами, создавать новые города, реализовать красивые дизайнерские проекты. Идеи деревянного зодчества, накопленные в стране, необходимо воплощать в жизнь. Российские города, особенно Казань, могут конкурировать в деревянном зодчестве и жилищном строительстве с другими современными городами мира», — сказал архитектор.

Промежуточные итоги работы форума подвел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он напомнил, что перед отраслью стоят серьезные задачи. Это развитие городской среды и общественных пространств для людей. При этом строящееся бурными темпами в стране жилье должно быть доступным, удобным и максимально комфортным.

Специалисты в области архитектуры и дизайна, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики собрались в ГТРК «Корстон» для обмена опытом, знаниями и решения актуальных задач. Их совместные идеи и проекты откроют новые возможности для изменения общественного пространства. Образовательная программа форума включает в себя сессии по пяти направлениям: градостроительство и архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. В течение трех дней на площадке в Казани пройдет более 30 лекций и мастер-классов. В форуме принимают участие 50 спикеров из десяти стран.

Главная миссия форума SIYUM заключается в развитии отрасли архитектуры и дизайна для последующих глобальных изменений окружающей среды и укрепления позиций Татарстана как региона с высоким творческим потенциалом, повышении его узнаваемости на международной архитектурной и дизайнерской арене.

Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному Собранию подчеркнул значимость задачи по созданию комфортной городской среды. Глава государства положительно оценил опыт Казани в обновлении городской среды и инфраструктуры. Президент обозначил цель — в ближайшие шесть лет развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Согласно указаниям главы государства, создание в России комфортной городской среды должно быть основано на современных технологиях архтектуры и строительства.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов строительства, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства. Такой масштабный проект — это новые экономические и социальные перспективы, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового и деятельного среднего класса», — сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Организаторами SIYUM в Казани выступают Агентство инвестиционного развития РТ совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ при поддержке Союза архитекторов России и международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров». Форум будет работать до 11 марта.