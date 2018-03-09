На форуме Siyum анонсировали принятие закона об архитектуре

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент Союза архитекторов России, академик Российской Академии художеств и Российской Академии архитектуры и строительных наук Николай Шумаков на I Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM анонсировал принятие в России «Закона об архитектуре».

Как сообщил Шумаков, работа над законопроектом уже ведется, и к концу уже 2018 года он может быть внесен в Госдуму.

«На сегодня утверждена концепция „Закона об архитектуре“. Я думаю, что до конца года мы определимся в основных его положениях, и он поступит в Думу», — сказал Николай Шумаков.

По его словам, закон в том числе позволит отказаться от системы тендеров при решении архитектурно-строительных задач.