Минниханов поручил проверить жалобы на некачественные дома в «Салават Купере»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ). Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести специальную проверку в связи с обращениями жителей новых домов ЖК «Салават Купере», которые пожаловались на ненадлежащее качество выполненных строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Поступает много жалоб на мое имя. Жители „Салават Купере“ жалуются на некачественные дома. Специалистам Госстройнадзора РТ необходимо съездить на место, все проверить и принять необходимые меры», — сказал Минниханов.

Также Президент призвал внимательно следить за работой подрядчиков, которые задействованы в реализации республиканских программ по строительству и капремонту объектов социально-культурной сферы.

Ранее поступило обращение, согласно которому в Тюлячинском районе рабочие строили новый клуб, используя вторичные материалы, заметил глава республики.

Кроме того, были допущены грубые нарушения требований проектной документации и технических регламентов, учреждение не было оснащено новым оборудованием.

«Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе. А куратора, который подписывал итоговые документы, необходимо привлечь к ответственности», — заявил Минниханов и поручил впредь моментально реагировать на такие сигналы.