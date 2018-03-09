Архитектор Санкт-Петербурга: В России нужно ввести должность омбудсмена по историческому развитию

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ввести в России должность омбудсмена по историческому развитию предложил председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев сегодня на Первом международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM в Казани.

Эксперт отметил парадоксальную ситуацию: в Питере существует запрет на снос исторических зданий, в то же время ответственность за фактический снос этих зданий ничтожно мала и плохо применима на практике.

Принимающий участие в работе форума Президент РТ Рустам Минниханов поинтересовался у гостя из Санкт-Петербурга, как в северной столице в целом решается вопрос с бесхозными, разрушающимися историческими зданиями.

«Как вы решаете у себя эту проблему? Ведь реставрация требует сумасшедших денег, старые здания не подходят для рационального использования», — спросил Минниханов.

Владимир Григорьев ответил, что похвастаться большими успехами в этом плане он не может, хотя в городе делается все возможное для сохранения исторической среды. В Санкт-Петербурге есть зоны исторического наследия. Однако руководство города идет на определенные послабления. К примеру, в последней редакции правил предусмотрены парковки возле исторических зданий, если «они реконструируются под какую-либо общественную функцию».

«Те жесткие требования, которые мы проявляем по зелени и парковкам на периферии, для центра не нужны. Мы пытаемся дать возможность для проведения реконструкции исторических зданий без увеличения общей площади более чем на 25 процентов», — сказал Григорьев.