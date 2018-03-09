Минниханов поручил усилить работу с должниками по заработной плате

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать работу в части погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На сегодняшний день эта тема находится на особом контроле, отметил Президент.

Благодаря скоординированным действиям республиканских органов власти удалось значительно уменьшить задолженность по зарплате, но в ряде предприятий эта проблема все еще сохраняется. «Надо найти решение вопроса. Эта тема требует пристального внимания со стороны прокуратуры, руководителей отраслевых министерств и глав муниципалитетов», — сказал Рустам Минниханов.

Лидер республики попросил обратить особое внимание на должников в сфере сельского хозяйства. В частности, заняться предприятием «Ак Барс Холдинг».

В случае дальнейшего нарушения трудового законодательства руководство компании придется привлечь к ответственности, заметил Президент.

«Если так будет продолжаться — привлекайте к ответственности. Каждый раз за кем-то бегать мы не будем», — заявил Минниханов.