Видео с дочерью актера Панина возмутило общественность

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Анна Панина – 12 летняя дочь актера Алексея Панина выложила в Instagram`e видео, которое возмутило общественность.



В коротком ролике дочь и ее знаменитый отец отправились в магазин, Анна везет детскую тележку, груженную алкоголем. За кадром слышен смех Панина, он спрашивает «Ну где ты там застряла?», на что девочка отвечает «За хлебушком сходила».



«Бедная девочка! Растет пацанкой! Не будет у девочки уже хорошей женской судьбы – куда смотрит мама?», «Леша, ты провоцируешь своих подписчиков своими роликами. Это шутка?», «Что за бред», – высказались подписчики.



Ранее Панин опубликовал в своем Instagram`e прощальное письмо, в котором заявил, что «валит» из России с дочерью Нюсей. Затем видео было удалено из соцсетей, а Панин с дочерью, судя по всему, остались в России.