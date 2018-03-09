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Рустам Минниханов оценил обновления в Заинске

9 марта 2018, 16:15 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов оценил обновления в Заинске Президент побывал в парке имени Рината Фардиева, где проходил чемпионат Татарстана по лыжным гонкам имени Василия Бекасова.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Заинск, где осмотрел построенные и капитально отремонтированные объекты, а также поприветствовал участников чемпионата республики по лыжным гонкам. Об этом пишут «Новости Заинска». 

Рабочая поездка в Заинский муниципальный район.

Президент посетил элеватор, который является резидентом агропромышленного парка «Заман». Уже построены мощности для приема 81 тыс. тонн зерна, сообщил глава Заинского района Разиф Каримов. Полностью его ввод — мощностью 150 тыс. тонн хранения — ожидается к началу уборки урожая 2018 года. 

Гости побывали в парке имени Рината Фардиева, где проходил чемпионат Татарстана по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Бекасова. В Заинском районе созданы все условия, чтобы принимать соревнования самого высокого уровня, сообщил Президенту Разиф Каримов.

Рабочая поездка в Заинский муниципальный район.

Кроме центра спортивной подготовки «Ялта-Зай», где есть лыжероллерная трасса, имеется и обновленная детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона Федора Симашева. На ремонтные работы и приобретение инвентаря с 2015 года выделено около 40 млн рублей, рассказал Каримов.

Также Рустам Минниханов оценил качество капитального ремонта в детском корпусе Центральной районной больницы. 

Рабочая поездка в Заинский муниципальный район.

Затем глава республики посетил обновленный ДК «Энергетик», на который было выделено более 100 млн рублей. В здании обновились подвал, крыша, фасад здания, система вентиляции, преобразились холлы и коридоры. Минниханов особо отметил то, что в доме культуры предусмотрели доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая поездка в Заинский муниципальный район.


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