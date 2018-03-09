Рустам Минниханов оценил обновления в Заинске

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Заинск, где осмотрел построенные и капитально отремонтированные объекты, а также поприветствовал участников чемпионата республики по лыжным гонкам. Об этом пишут «Новости Заинска».

Президент посетил элеватор, который является резидентом агропромышленного парка «Заман». Уже построены мощности для приема 81 тыс. тонн зерна, сообщил глава Заинского района Разиф Каримов. Полностью его ввод — мощностью 150 тыс. тонн хранения — ожидается к началу уборки урожая 2018 года.

Гости побывали в парке имени Рината Фардиева, где проходил чемпионат Татарстана по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Бекасова. В Заинском районе созданы все условия, чтобы принимать соревнования самого высокого уровня, сообщил Президенту Разиф Каримов.

Кроме центра спортивной подготовки «Ялта-Зай», где есть лыжероллерная трасса, имеется и обновленная детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона Федора Симашева. На ремонтные работы и приобретение инвентаря с 2015 года выделено около 40 млн рублей, рассказал Каримов.

Также Рустам Минниханов оценил качество капитального ремонта в детском корпусе Центральной районной больницы.

Затем глава республики посетил обновленный ДК «Энергетик», на который было выделено более 100 млн рублей. В здании обновились подвал, крыша, фасад здания, система вентиляции, преобразились холлы и коридоры. Минниханов особо отметил то, что в доме культуры предусмотрели доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.