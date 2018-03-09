Участники форума Siyum представили Президенту РТ взгляд на будущее архитектуры

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). В эти минуты в Казани в ТРК «Корстон» проходит презентационная часть форсайт-сессии I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM. Представители 8 рабочих групп, в течение часа прорабатывавших свое видение развития различных аспектов градостроительства и дизайна, представляют основные тезисы министру строительства России Михаилу Меню и Президенту РТ Рустаму Минниханову.

Участники форума во время бурного мозгового штурма рассмотрели такие темы современной архитектуры, как развитие городских сообществ, развитие городской среды и общественных пространств, управление развитием городов, развитие исторического наследия городов, городской архитектуры, а также индустрии дизайна и гостепреимства, профессиональных сообществ.

Участниками форсайт-сессии стали как зарубежные эксперты и гости, так и именитые российские архитекторы и дизайнеры. Так, в обсуждениях рабочей группы «Развитие исторического наследия городов» активно высказывались зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, замминистра культуры РТ Светлана Персова, советник министра строительства РТ Николай Васильев и др.

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров стал участником группы «Управление развитием городов», а заместитель начальника Управления архитектуры, руководитель отдела городского дизайна Жанна Белицкая — активным спикером группы «Развитие городской среды и общественных пространств».

Одной из самых многочисленных рабочих групп форсайт-сессии стала команда обсуждения «Развитие индустрии дизайна». Ее участников не смог вместить большой круглый стол, к оживленному диалогу люди присоединялись, обступив его вокруг в несколько рядов.

Несмотря на разницу и, казалось бы, несопоставимость обсуждаемых тем, некоторые группы пришли к одному и тому же выводу. Так, участники, дискутировавшие о будущем дизайна, вывели тезис о необходимости «научить общество потреблять дизайн». Учить этому в школах, чтобы это было в крови населения с детства. «Обычная прививка вкуса», назвали это участники группы.

К аналогичному выводу пришла группа «Развитие исторического наследия городов». В частности, Фарида Забирова считает крайне необходимым «непрерывное образование и воспитание отношения к объектам культурного наследия с детства, с детского сада». Кроме того, участники дискуссии озвучили предложение ввести в России должность омбудсмена по культурному наследию или соответствующего Управления архитектуры наследия и плана по управлению наследием территории.

Также независимо друг от друга несколько групп заявили о введении преференций для бизнеса, госструктур в вопросах развития общественных пространств, реставрации объектов культурного наследия и т.д.