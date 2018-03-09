Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее пластике

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Певица, ведущая и актриса Маша Малиновская в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала правду о своих платических операциях, пишет «СтарХит».



В свои 37 лет Малиновская уже провела «апгрейд» отдельных частей тела – «обновила» грудь, нос, губы. Одна из манипуляций со внешностью привела к тому, что верхняя губа стала немного задираться вверх.



А во время хирургического вмешательства блондинка чуть было не погибла, врачи буквально изуродовали ей грудь. «Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в подбородок мне смотрел. Трэш!» – заявляет Малиновская.



Во время передачи, которую Малиновская назвала «препарированием души», она рассказала также о сложностях взаимоотношений с отцом и о том, как ей трудно растить сына Мирона без помощи его отца.