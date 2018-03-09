Порядка 200 сторонников Саакашвили вышли на митинг в Киеве

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Порядка 200 сторонников бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на митинг в парке им. Тараса Шевченко в Киеве, сообщает ТАСС.
Митингующие требуют отставки Президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Также они добиваются создания Антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.
Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что администрация Порошенко организовала штаб, чтобы нейтралтизовать акцию оппозиционера 18 марта. В этот день Саакашвили собирается провести всеукраинский марш против Президента.