(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). МЧС просит татарстанцев принять меры предосторожности в морозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На выходных жителей Республики Татарстан ожидает совсем не весенняя погода. Местами столбик термометра опустится до отметки в 30 градусов мороза.
В связи с этим ГУ МЧС России по РТ рекомендует во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок. По возможности отказаться от длительных прогулок на природе.