Эксперт SIYUM: Молодые люди должны носить татарский национальный костюм

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Молодежь Татарстана хочет одеваться красиво, поэтому дизайнеры республики пропагандируют татарский национальный костюм и хотят возродить конкурс International Fashion. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая кафедрой «Дизайн» Казанского национального исследовательского технологического университета Венера Хамматова на первом Международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM в Казани.

«У республики есть сильные проекты по дизайну интерьера и фешн-дизайну, где мы стараемся пропагандировать татарский национальный костюм. Это необходимо делать в Татарстане, поскольку молодежь хочет одеваться красиво и неординарно. Считаю, что нам необходимо возродить конкурс International Fashion, который способствует созданию современных костюмов не только для Татарстана, но и для других регионов. Мы живем в многонациональной республике и должны охватить все народы, проживающие в регионе», – сказала она.

Эксперт предлагает провести в Казани неделю моды, на которой будет представлена не только одежда, но и обувь, аксессуары, сумки. Венера Хамматова уверена, что мероприятие даст толчок развитию легкой промышленности республики, поможет поднять ее на более высокий уровень.

Стенд-выставка достижений Татарстана в области архитектуры и дизайна проходит 9 марта в Казани в рамках I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM. На выставке представлен IT-город Иннополис с современными постройками, проекты «Татинвестгражданпроекта» и многое другое. На стенде татарстанского отделения Союза дизайнеров Росии представлены графический, промышленный, фешн- и дизайн интерьеров. В Татарстане Союз дизайнеров объединяет более 60 человек.