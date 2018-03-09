В бельгийской школе устроили пижамный день

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В бельгийской школе «Mоленвэлд» устроили пижамный день, к которому присоединились ученики, учителя и руководство учебного заведения. Об этом сообщает ассоциация «Татары Бельгии».

Всего необычный флешмоб охватил четыре подготовительных и шесть обычных классов базовой школы.

По словам директора Ливе Вэллемана, они поддерживают акцию уже три года подряд. Оставаясь в той одежде, в которой спали, они проявляют солидарность с той частью детского и подросткового контингента, которая месяцами из-за длительных или хронических болезней вынужденa проводить свой учебный процесс в постели, пояснил он.

В марте 2016 года только 20 процентов от всех фламандских школ, или 770 учебных заведений, приняли участие в пижамном дне. В нынешнем году это число утроилось.

По мнению специалистов, индивидуальное обучение на дому при всех его преимуществах разрушает социальные контакты, создает пропасть между сверстниками, изолирует от нормального ритма школьного сообщества. Поэтому общественная организация Bednet, заручившись поддержкой министерства, стала онлайн впускать больных детей в класс. Субсидирование государством гуманитарного проекта позволяет бесплатно устанавливать на дому у ребенка простую в эксплуатации компьютерную технику, аналогичную – в классе. Через видеокамеру домашний пациент соучаствует в учебном процессе, смеется одновременно с одноклассниками над возникающими шуткам, вместе со всеми сосредотачивается при поиске ответа на вопрос.

Синхронная система обучения SIO на сегодняшний день охватывает 1000 школьников во Фламандской зоне страны. Одно из обязательных технических условий – компьютер с включенным монитором должен находиться на самом заднем ряду класса, а у себя дома ученик выбирает сам удобное месторасположение.

Уже первые годы работы показали, что 9 из 10 «пижамных школьников» овладевают учебным материалoм, сдают экзамены и переходят в следующий класс.

Самая большая доля – 30 – 40 процентов от всех диагнозов – приходится на детей с онкологическими заболеваниями. В ходе подобных акций школы выражают им свою поддержку.