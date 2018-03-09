(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Серьезный пожар в Татарстане унес жизнь 52-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Восьмого марта около девяти часов вечера на пульт диспетчера ПСЧ №63 по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Горели дом, баня и сарай в деревне Ключ Труда Нижнекамского района республики.

На тушение пожара выдвинулись пожарные ПСЧ №63 и ДПК «Шингальчи». Прибыв к месту ЧП, огнеборцы обнаружили, что горит небольшой жилой сруб, а также сарай и баня. Был большой риск перекидывания огня на соседние дома.

Соседи сообщили пожарным, что в доме может находиться человек.

Ближе к десяти вечера пожар был полностью ликвидирован, и пожарные приступили к разбору завалов. Только к шести утра в дальней комнате жилища сотрудники МЧС обнаружили сильно обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Предположительно, погибший был сыном владельца дома.

В результате пожара дом, баня и сарай сгорели дотла.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.