Все новости Татарстан Россия

Общество

Челнинцы победили на всероссийском фестивале виртуальной реальности

9 марта 2018, 13:58 , Фото: Набережночелнинский Детский ИТ-парк "Кванториум"

Челнинцы победили на всероссийском фестивале виртуальной реальности Интерактивный конструктор маршрутов по родному краю, разработанный на грант Министерства образования и науки РФ, удостоился высокой оценки в Сколково.
Воспитанники челнинского «Кванториума» разработали модель беспилотного «КАМАЗа»
Татарстан направил 250 млн рублей на модернизацию центров допобразования детей
Минобрнауки РТ: Татарстан лидирует по числу воспитанников кружков и секций
На нижнекамский «Кванториум» выделено более 70 млн рублей
В Челнах прошел патриотический квест с эффектом дополненной реальности

(Набережные Челны, 9 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Подопечные челнинского детского технопарка «Кванториум» вернулись с первого всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности с победой.

Первый этап ИТ-состязания VIR AIR Fesт проходил в Великом Новгороде. В нем приняли участие 35 команд из разных городов России. Челнинская делегация в составе учащихся Тимофея Болотова, Якова Мамина и Роберта Арсланова, а также педагога Надира Хаматдинова приняла участие в конкурсе по созданию виртуальной прогулки по Новгородскому Кремлю. Жюри признало их работу одной из самых технологичных на фестивале.

Награды победителям вручали уже в Сколково, где они встретились со своими товарищами из челнинского «Кванториума», которые презентовали здесь свою работу в рамках проекта «Открытые-Уроки.РФ». Интерактивный конструктор туристических маршрутов по родному краю, который в Челнах разрабатывался на грант Министерства образования и науки России, также удостоился высокой оценки экспертов наукограда.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter