Челнинцы победили на всероссийском фестивале виртуальной реальности

(Набережные Челны, 9 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Подопечные челнинского детского технопарка «Кванториум» вернулись с первого всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности с победой.

Первый этап ИТ-состязания VIR AIR Fesт проходил в Великом Новгороде. В нем приняли участие 35 команд из разных городов России. Челнинская делегация в составе учащихся Тимофея Болотова, Якова Мамина и Роберта Арсланова, а также педагога Надира Хаматдинова приняла участие в конкурсе по созданию виртуальной прогулки по Новгородскому Кремлю. Жюри признало их работу одной из самых технологичных на фестивале.

Награды победителям вручали уже в Сколково, где они встретились со своими товарищами из челнинского «Кванториума», которые презентовали здесь свою работу в рамках проекта «Открытые-Уроки.РФ». Интерактивный конструктор туристических маршрутов по родному краю, который в Челнах разрабатывался на грант Министерства образования и науки России, также удостоился высокой оценки экспертов наукограда.