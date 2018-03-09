Лавров отверг параллели между отравлением Скрипаля и смертью Литвиненко

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Между отправлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и смертью подполковника госбезопасности, сотрудника ФСБ Александра Литвиненко нет никакого сходства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

По его словам, многие факты, связанные с той трагедией, «замели под ковер».

Глава МИД России предложил помощь в расследовании покушения на убийство Скрипаля, если последуют официальные запросы, и отверг причастность России к инциденту.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж. Проживал в Солсбери, где был отравлен редким нервно-паралитическим веществом вместе с дочерью Юлией 4 марта. Литвиненко умер в Лондоне в результате отравления полонием-210 в 2006 году.